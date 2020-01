Für die Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken beginnt das Sportjahr mit der dritten Runde im Saarlandpokal. An diesem Donnerstag um 19.30 Uhr geht’s für die Mannschaft von Trainer Rüdiger Lydorf dazu zum Saarlandligisten FSG Oberthal/Hirstein.

In der ersten Runde hatte sich das SV-Team beim Bezirksliga-Spitzenreiter HSG Fraulautern/Überherrn mit 34:28 durchgesetzt, in Runde zwei hieß es 35:27 beim Saarlandligisten TVA/ATSV Saarbrücken. Nun soll auch in Oberthal ein Sieg gelingen. Die liegen in der Saarlandliga nach auf Rang fünf, deutlich hinter der Zweitvertretung der 64er. Um Punkte in der Oberliga geht es für die Zweibrückerinnen wieder am 18. Januar im Heimspiel gegen die SF Budenheim.

(ski)