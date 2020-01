später lesen Handball-Saarlandliga TVN kämpft schon am Samstag wieder um Punkte Teilen

Nur kurz war die Winterpause für den Handball-Saarlandligisten TV Niederwürzbach. Bereits am Samstag, 18 Uhr, geht es für den Tabellenneunten in der Würzbachhalle in einem Heimspiel gegen den Ligazwölften TuS Brotdorf wieder um wichtige Punkte in der höchsten Handballliga des Landes.