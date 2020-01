Handball-Saarlandliga: Der TV Niederwürzbach ringt die HSG Altenkessel/Saarbrücken nieder, der SV 64 II bezwingt die Zweite der HF Illtal. Von Markus Hagen

Gut erholt von der jüngsten Heimniederlage gegen die HF Illtal zeigte sich der TV Homburg. Durch den klaren 32:21-Erfolg bei der HSG Fraulautern-Überherrn festigte das Team von Mirko Schwarz Platz eins in der Handball-Saarlandliga. Bereits am Freitagabend sicherte sich der TV Niederwürzbach beim knappen 35:34-Sieg gegen die HSG TV Altenkessel/ATSV Saarbrücken die Punkte. Die zweite Mannschaft des SV 64 Zweibrücken setzte sich am Sonntagabend bei der HF Illtal II mit 21:16 durch.

HSG Fraulautern/Überherrn - TV Homburg 21:32 (10:16) TVH-Trainer Mirko Schwarz hatte allen Grund zufrieden zu sein. Das Defensivverhalten stimmte und im Angriff legten seine Spieler eine sehr gute Performance hin. „Der Sieg war souverän und nie gefährdet“, erklärte der Coach. Nur bis zum 6:7 (15.) konnte die HSG noch mithalten, dann zog der TVH auf und davon. Nach dem 12:10 (22.) stand die Defensive des TVH sicher vor Torhüter Christian Ruppert. Nichts wollte der dem Gastgeber mehr gelingen. Sage und schreibe 15 Minuten ließen die Homburger bis in die siebte Minute der zweiten Halbzeit keinen Gegentreffer mehr zu. Über die 16:12-Pausenführung führte ein 9:0-Lauf zur 21:10-Zwischenführung. Der Vorsprung wurde über 24:12 auf 27:13 ausgebaut. Die Begegnung war längst entschieden war. „Wir mussten nun nicht mehr viel investieren und haben das Spiel locker zu Ende bringen können“, erklärte TVH-Abteilungsleiter Jörg Ecker. Der TVH hatte seine Auswärtsaufgabe erwartungsgemäß erledigt und die nächsten zwei Punkte verbucht.

TV Niederwürzbach - HSG TV Altenkessel/ATSV Saarbrücken 35:34 (15:17) Nach einem dramatischen Spielverlauf setzten sich die Niederwürzbacher etwas überraschend gegen den Tabellenvierten der Saarlandliga durch und feierte eine viel umjubelten Heimsieg. Die Saarbrücker Spielgemeinschaft war der erwartet starke Gegner für das Team von Trainer Christian Schöller. Meistens lagen die Gäste in den ersten 30 Minuten mit einem oder zwei Toren in Führung. Der TVN hielt aber. Über 9:9 ging die HSG mit 14:12 in Front. Zum Seitenwechsel stand es immer noch 17:15 für die Saarbrücker. Auch die zweite Halbzeit war vollkommen offen. Die HSG lag meist mit einem Tor in Führung. Aber Niederwürzbach um ihren mit zwölf Toren überragenden Schützen Nils Lauer glich immer wieder aus. Es folgte ein starkes Finale der Niederwürzbacher. Aaron Braun glich zum 34:34 aus. Die Gäste scheiterten – und in der Schlussminute erzielte Yannick Pressmann den entscheidenden Treffer zum 35:34. Zwar hatte die HSG noch Zeit zum Ausgleich, der gelang aber nicht und Spieler wie Trainer des TV Niederwürzbach lagen sich jubelnd vor Freude in den Armen.

HF Illtal II - SV 64 Zweibrücken II 16:21 (8:10) Diesmal musste der Tabellenvorletzte wieder auf die Akteure aus seinem Saarlandliga-Kader zurückgreifen, nachdem er in der Vorwoche mit dem Oberligateam die Punkte aus Homburg entführte. Der SV 64 Zweibrücken II tat sich zunächst aber schwer. Illtal lag über weite Strecken der ersten Halbzeit knapp in Führung. Erst wenige Minuten vor der ersten Halbzeit zogen die Zweibrücker etwas an und führten zum Seitenwechsel mit 10:8. Nach der Pause lief es bessre für das Team von SV-Coach Klaus-Peter Weinert. Beim Stand von 11:9 legte der SV 64 einen 5:0-Lauf zum 16:9 hin. Die Partie war entschieden. Mit nur 21 Treffern hatte Zweibrücken in der Offensive nicht gerade einen Glanztag, durch eine gute Defensivarbeit wurde aber der Grundstein für den Auswärtssieg gelegt.

FOTO: maw / Martin Wittenmeier