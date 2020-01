Handball-Saarlandliga: Spitzenspiel gegen die HSG DJK Nordsaar. Zur neuen Saison kommt Richard Wilga von der VTZ. Von Markus Hagen

Zum Topspiel der Handball-Saarlandliga erwartet Tabellenführer TV Homburg am Samstag den Dritten HSG DJK Nordsaar. Mit einem Sieg könnte die HSG auf zwei Minuspunkte an den TV Homburg herankommen. Gewinnt aber der Gastgeber, wäre die vor der Saison hoch gehandelte HSG DJK Nordsaar bei dann sechs Minuspunkten Rückstand auf die Homburger so gut wie raus aus dem Titelrennen. Anpfiff in der der Sporthalle der Robert-Bosch-Schule ist um 18.30 Uhr.

„Das wird ein ganz schweres Spiel für uns. Vor der Saison zählte Nordsaar zu den Meisterschaftsfavoriten“, betont Jörg Ecker, Abteilungsleiter Handball beim TVH. Im Hinspiel trennten sich die beiden Spitzenteams 26:26. „Die HSG ist in Topform. Unter anderem haben sie zuletzt gegen Merzig-Hilbringen und die SGH St. Ingbert gepunktet.“ Ecker schätzt, dass der kommende Gegner über 60 Minuten hohes Tempo gehen kann Besonders achten müssten die Homburger auf Sebastian Hoffmann, der in der vergangenen Saison noch für den Oberligisten HF Illtal auflief und dort Dreh- und Angelpunkt im Angriff war. „Er gehörte bei den HF zu den überragenden Akteuren. Ihn und Routinier Jan Böing muss unsere Defensive in den Griff bekommen, um den anvisierten Heimsieg zu sichern.“ Der TV Homburg kann voraussichtlich in Bestbesetzung auflaufen. Nur hinter Edvinas Vorobjovas steht wegen einer Zehenverletzung noch ein Fragezeichen. „Sein Einsatz entscheidet sich erst am Samstagabend vor dem Spiel.“

Inzwischen hat Jörg Ecker die Weichen für die kommende Saison mit den ersten Neuzugängen gestellt. Mit dem 20-jährigen Metin Durmishi kehrt ein Spieler zum TV Homburg zurück, der hier bestens bekannt ist. Der Kreis- und Rückraumspieler war bereits in der Saison 2018/19 für den jetzigen Saarlandliga-Tabellenführer aktiv, ehe er zum Oberligisten HF Iltal wechselte. „Wir haben ihn nie aus den Augen verloren“, sagte Ecker. „Schön, dass er wieder bei uns spielen wird“, ergänzt Trainer Mirko Schwarz Mit dem 24-jährigen Richard Wilga vom Oberligisten VT Zweibrücken-Saarpfalz wurde unter der Woche ein weiterer Spieler für die kommende Saison verpflichtet. „Er gehört zu den besten Linksaußen der Oberliga und hat Profierfahrung vom slowakischen Spitzenverein Tatran Presov“, freut sich Ecker. 2017 wechselte er zur VTZ. In den nächsten Tagen, so Ecker, werde der TVH zwei weitere Spieler für die kommende Runde unter Vertrag nehmen.

Vor einer schweren Aufgabe steht der TV Niederwürzbach, wenn er am Samstag um 18 Uhr in der Thiels-Park Sporthalle beim Tabellenzweiten HSV Merzig-Hilbringen antritt. Das Team von Trainer Christian Schöller hat hier zwar nichts zu verlieren, aber etwas Zählbares mitzunehmen dürfte schwierig werden.

Die zweite Mannschaft des SV Zweibrücken 64 spielt erst am Sonntag um 18 Uhr gegen den Tabellenzehnten HG Saarlouis II. Die Zweibrücker sind in ihrem Heimspiel in der Ignatz-Roth-Halle als Tabellensechster als Favorit zu sehen. Unterschätzen darf die Mannschaft von Trainer Klaus-Peter Weinert die Reserve des Drittligisten aus Saarlouis aber nicht.