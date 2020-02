Handball-Oberliga: Der 23-Jährige, der vom Ligakonkurrenten HSG Völklingen kommt, soll den Zweibrückern zu mehr Variabilität verhelfen.

Der Umbau bei den Oberliga-Handballern der VT Zweibrücken-Saarpfalz nimmt weiter Form an. Mit Thomas Jung konnten sie einen jungen, talentierten Oberliga-Spieler von einem Wechsel in die Rosenstadt überzeugen. Der 23-jährige Auszubildende möchte sich in Zweibrücken in einem neuen Umfeld weiterentwickeln. VTZ-Coach Kai Schumann freut sich auf seinen Neuzugang, der ihm und Trainerkollegen Philip Wiese weitere Optionen im Rückraum ermöglicht und das Team stärker und variabler machen soll.

Ihrer Ankündigung, zukünftig mit jungen Talenten aus der Region arbeiten zu wollen, lässt das Trainerteam Wiese/Schumann Taten folgen. Der nächste Neue, der zurzeit noch für den Ligakonkurrenten HSG Völklingen auf Torejagd geht, sei ein sehr variabel einsetzbarer Spieler, der trotz seines noch jungen Alters viel Erfahrung mit sich bringt. Von seinem Heimatverein HSG Fraulautern/Überherrn wechselt er vor sechs Jahren in die Völklinger A-Jugend, um dort in der Bundesliga den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen. Da den HSG-Verantwortlichen sein Talent nicht verborgen blieb, machte er seine ersten Gehversuche im Aktiven-Handball ebenfalls bei der HSG. Dabei entwickelte er sich früh zu einem Allrounder, der im Rückraum eingesetzt werden kann, aber ebenso auf Linksaußen. „Ich sehe Thomas im linken Rückraum oder auf Mitte, eher aber auf Links“, erklärt Kai Schumann. „Er hat in Völklingen gezeigt, dass er ein guter Oberliga-Spieler ist. Trotz seines Alters zähle ich ihn aber zu den Erfahreneren.“

Der erste Kontakt entstand kurz nach dem Hinspiel zwischen der VTZ und der HSG. „Eine Woche nach dem Hinspiel hat mich Philip angerufen und zu einem Gespräch eingeladen. Danach ging das alles recht schnell“, erklärt Thomas Jung. Die Verantwortlichen der VTZ sowie Coach Philip Wiese hatten ihn schnell überzeugt. Da die VTZ immer noch eine gute Adresse darstellt, habe er sich entschlossen, in einem neuen Umfeld mit einer neuen Mannschaft zu spielen. Sein oberstes Ziel sei es erst mal, sich selbst weiterzuentwickeln. Angesprochen auf seine weiteren Ziele erklärt er: „Ich möchte mit der Mannschaft möglichst viele Spiele gewinnen und nach Möglichkeit ins oberen Tabellendrittel rücken. Eine Zielsetzung mit der Mannschaft zu formulieren, ist für den Moment recht schwierig, da ich nur wenige Spieler kenne. Wichtig wird es sein, erst einmal als Team zusammenzuwachsen, um dann möglichst schnell erfolgreich zu spielen“, sagt Jung.