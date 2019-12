Verbandsligist damit auf gutem Weg zum Hallenmasters am 2. Februar in der Saarlandhalle. red/ski

Für kurze Zeit gab es einen Führungswechsel an der Spitze der Qualifikationstabelle zum Hallenmasters. Mit 91,5 Punkten stand Fußball-Saarlandligist FV Eppelborn für 24 Stunden ganz oben, nachdem er das Turnier des FV Lebach durch ein 3:2 im Finalderby gegen den Oberligisten Hertha Wiesbach gewann. Platz drei ging hier an den FSV Jägersburg II, der die SG Schiffweiler/Landsweiler im Spiel um Platz drei mit 7:5 bezwang.

Am Sonntag dann wurde Eppelborn gleich wieder vom Verbandsligisten Hellas Bildstock abgelöst, der seinen dritten Turniersieg des Winters feierte. Der Qualifikations-Überflieger verteidigte in Brebach seinen Vorjahrestitel durch ein 5:4 im Endspiel gegen Gastgeber Halberg Brebach. Masters-Titelverteidiger SV Auersmacher gewann mit 6:4 das Derby gegen Kleinblittersdorf und belegte Platz drei.

Beim mit 76 Wertungspunkten am höchsten dotierten Turnier der Masters-Qualifikations-Serie des FC Noswendel Wadern setzte sich Titelverteidiger Röchling Völklingen durch und nimmt damit Kurs auf das Masters am 2. Februar in der Saarbrücker Saarlandhalle. Im Finale behauptete sich der Oberligist mit 5:2 gegen das Futsalteam Players Sud Differdange aus Luxemburg.

Nicht rund läuft es in der Masters-Quali für Oberligist FV Diefflen. Zwar stand dieser beim Turnier der SG Nalbach-Piesbach wieder mal im Finale. Musste sich aber wie in der Vorwoche im Endspiel des Körpricher Turniers (gegen Mettlach) nun an gleicher Spielstätte dem Vorjahressieger Köllerbach mit 1:3 beugen.

Beim Turnier des SSC Schaffhausen setzte sich der FC Kutzhof durch einen 3:2-Erfolg im Finale gegen den SV Gersweiler durch.