Es wird der erste Höhepunkt des Jahres im saarländischen Fußball: An diesem Sonntag, 2. Februar, ab 13 Uhr ermitteln acht Clubs beim 28. Volksbanken-Masters des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV ) in der Saarlandhalle in Saarbrücken die beste Hallenmannschaft dieses Winters. sem/ski