Mit einer kleinen Überraschung sind am Freitagabend die 40. Zweibrücker Hallenfußball-Stadtmeisterschaften gestartet. Der TuS Wattweiler (C-Klasse West) trotzte dem Landesligisten SG VBZ/Ixheim I im Eröffnungsspiel ein 2:2-Unentschieden ab.

Christopher Jung hatte den Außenseiter nach sechs Minuten in Führung gebracht, die Felix Brunner aber keine 60 Sekunden später egalisierte. Wenig später war es erneut Jung, der einen Konter erfolgreich zum 2:1 für Wattweiler abschloss. Sebastian Meil rettete dem Favoriten drei Minuten vor dem Ende wenigstens das Remis im Auftaktspiel. Die weiteren Ergebnisse in Gruppe A: SVN Zweibrücken - TSC Zweibrücken II 6:2, SG VBZ/Ixheim I - SVN Zweibrücken 2:1, TuS Wattweiler - TSC Zweibrücken II 0:3. In Gruppe B spielten: TSC Zweibrücken I - TSG Mittelbach-Hengstbach 1:2, TuS Rimschweiler - SG VBZ/Ixheim II 1:4, TSC Zweibrücken I - TuS Rimschweiler 4:2, TSG Mittelbach-Hengstbach - SG VBZ/Ixheim II 2:1.Die Vorrunde wird am Samstag ab 18 Uhr fortgesetzt. Anschließend folgt die FInalrunde, das Endspiel wird gegen 20.15 Uhr angepfiffen.