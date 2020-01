später lesen Hallenfußball Meisterschaft der C-Jugend steigt in Zweibrücker Halle Teilen

Twittern



Der SV Ixheim ist am kommenden Sonntag, 12. Januar, Ausrichter der C-Junioren-Hallenkreismeisterschaft. In der Westpfalzhalle kämpfen 16 Teams zunächst in vier Vorrundengruppen ums Weiterkommen und schließlich um den Pott. ski