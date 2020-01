später lesen Hallenfußball AH-Turnier der VB Zweibrücken beginnt früh Teilen

Zwar rollte für viele Fußballteams spätestens an diesem Wochenende wieder der Ball zum Training im Freien, doch auch unterm Hallendach wird noch einiges geboten. Mit der Begegnung des FC Fehrbach gegen die Spielvereinigung Einöd wird an diesem Samstag, 18. Januar, bereits um 11. 30 Uhr das 13. AH-Fußballturnier der VB Zweibrücken in der Westpfalzhalle eröffnet. Von Fritz Schäfer