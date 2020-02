VTZ-Fechterin Charlotte Buchholtz kreuzte am Wochenende in Mülheim an der Ruhr die Klingen. Sowohl in der U20 als auch in der U17 erreichte sie die Top 16. Von Volker Petri

(vp) An zwei Wettkampftagen kreuzte Fechterin Charlotte Buchholtz von der VT Zweibrücken in Mülheim an der Ruhr bei den internationalen Pokalturnieren U 20 und U 17 mit dem Florett die Klingen. Und wieder einmal fuhr die 16-Jährige ein gutes Ergebnis ein.

Am ersten Tag besiegte die VTZ- Athletin in der Vorrunde der startberechtigten Jahrgänge 2000 - 2006 Fechterinnen aus Moers, Düren und Refrath. Allerdings setzte es auch zwei Niederlagen, sodass sie als 16. in die Runde der letzten 32 Starterinnen ging. Hier hatte die Käshofenerin eine ausgezeichnete Trefferquote gegen Pia Schnarr (Hanau), die sie mit 15:4 besiegte. Im anschließenden 16er Tableau des Klingensports stand Buchholtz der Cottbuserin Angelina Noelle Krause gegenüber. Der späteren Turniersiegerin konnte Buchholtz kein Paroli bieten. Sieverlor 7:15, was Rang 14 im Gesamtergebnis bedeutete.

Am zweiten Tag trat Charlotte Buchholtz mit dem Florett bei U 17 Fechterinnen in der Harbecke Sporthalle an. Auch diesmal holte sie in der Vorrunde drei Siege und verlor zwei ihrer Duelle. In der Runde der letzten 32 Fechterinnen stand sie Sophia Schwarz (Hanau) gegenüber. In einem ausgeglichenen Duell zeigte sich die VTZ-Amazone nervenstark und gewann nach Zeitablauf im 3x3 Minuten Kampf mit 7:6. Im Achtelfinale wurde der Siegeszug der VTZlerin abermals gestoppt. Gegen die spätere Bronze Gewinnerin Rubina Rose Gesch (Quernheim) konnte Buchholtz die 8:15 Niederlage letztlich nicht abwenden. Als 15. konnte sie auch am zweiten Tag mit dem Ergebnis zufrieden sein. Den Pokal sicherte sich Angelina Noelle Krause, die im Finale gegen Amelie Schlüter aus Darmstadt mit 15: 6 gewann.