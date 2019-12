Ehemalige aktive Kicker haben bei Hallenturnieren der Schirivereinigung Pirmasens/Zweibrücken gezeigt, dass sie nichts verlernt haben. Von Norbert Schwarz und Christian Angel

Es ist eine seit Jahrzehnten liebgewonnene Tradition. Nach den Weihnachtsfeiertagen und vor dem nahenden Jahreswechsel messen sich in der Zweibrücker Westpfalzhalle einstige Aktivenkicker auf dem Hallenparkett. Auch dieses Jahr waren es am Freitag die Balljongleure – teilweise mit ergrautem Haar und leichtem Bauchansatz – der Altersklasse Ü50 die die dreitägige Turnierserie eröffneten.

Die am weitesten angereiste Mannschaft war auch die erfolgreichste. Der SV Mackenbach gewann alle seine vier Partien. Auch das Torverhältnis von 23:5 war Ausdruck der Mackenbacher Dominanz. „Ein würdiger Sieger, Mackenbach hatte die spielstärkste Mannschaft“, stellte Ralf Vollmar, Schiedsrichter-Obmann des Kreises Pirmasens/Zweibrücken neidlos fest. Vollmar selbst lief für den SV Großsteinhausen auf, der den letzten Platz belegte. Weil lediglich fünf Mannschaften teilnahmen, wurde das Turnier im Modus „Jeder gegen jeden“ gespielt.

Und Mackenbach ließ in keiner Partie ernsthaft etwas anbrennen, gewann alle Spiele mit mindestens drei Toren Unterschied. Sogar die SG Hornbachtal, die in der Endabrechnung mit neun Punkten Zweiter wurde, kassierte gegen den Turniersieger im letzten Spiel des Abends nicht nur seine einzige Niederlage – sondern gleich eine 0:7-Packung. Dritter wurde die Spielgemeinschaft des TuS Bechhofen und des SV Lambsborn (6 Punkte). Vierter wurden die Spieler von der SG Schwarzbachtal mit Akteuren aus Contwig und Stambach. Die SGS sammelte ihren einzigen Punkt beim 3:3 gegen Großsteinhausen – hatte aber das bessere Torverhältnis vorzuweisen.

Während sich die „Ü50er“ aus Großsteinhausen mit dem letzten Platz begnügen mussten, standen die SVG-Kicker der Altersklasse Ü32 am Samstag auf dem Podest ganz oben. Im Finale um den Parkbräupokal setzte sich der Vorjahreszweite Großsteinhausen gegen die VB Zweibrücken/SV Ixheim mit 4:1 durch.

Beide Teams gewannen ihre Vorrundengruppen mit jeweils sieben Punkten. Großsteinhausen setzte sich vor dem punktgleichen Titelverteidiger SG Rodalben durch, die SG VBZ/Ixheim gewann die ihre Gruppe vor dem SC Stambach.

Im ersten Halbfinale traf die SG VBZ/Ixheim auf Rodalben – und machte es deutlich. Dominic Schwarz erzielte früh das 1:0, Johannes Müller konnte erhöhen. Nach dem Anschlusstreffer durch Oliver Frank schraubten Schwarz (2), Elvis Muca und Daniel von Gyldenfeld das Ergebnis auf 6:1 in die Höhe. Der Vorjahressieger war somit entthront.

Das zweite Halbfinale gestaltete sich deutlich spannender. Christopher Wolf brachte Großsteinhausen in der dritten Minute in Führung, aber Carsten Reichert und Gunther Scherer konnten die Partie zugunsten des SC Stambach drehen. Tore durch Henrik Conrad per Siebenmeter und Sascha Scholler in der letzten Spielminute sicherten aber den Finaleinzug für den SVG.

Im Finale wurde es dann hitzig. Großsteinhausen ging früh durch Andreas Krämer in Führung, doch kurz darauf glich Christoph Gensch für die SG VBZ/Ixheim aus. Nach der erneuten Großsteinhauser Führung durch Krämer, erhöhte Scholler auf 3:1. Die Zweibrücker drängten in der Folge auf den Anschluss. Doch in der Schlussphase hagelte es zuerst eine Zeitstrafe gegen die VBZ/Ixheim – in deren Folge Gensch nach einer Diskussion mit dem Schiedsrichter auch noch die Rote Karte sah. Heiko Weber schraubte mit dem 4:1 in der Schlussminute endgültig den Deckel auf die Partie.

Im Spiel um Platz 3 setzte sich Stambach nach Neunmeterschießen gegen Rodalben durch (5:4).

Am gestrigen Sonntag fand zum Abschluss der AH-Turnierserie der Wettbewerb in der Altersklasse Ü40 statt. Hier siegte die SG Hornbachtal.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

