Der SVN Zweibrücken hat seinen Titel bei den Futsal-Kreismeisterschaften in der Zweibrücker Westpfalzhalle erfolgreich verteidigt. In einem spannenden Finale besiegte das Team von Trainer Andreas Hergert im Stadtderby den TSC Zweibrücken mit 2:1. Von Christian Angel

Gegen Ende wurde es noch einmal hektisch. Cuneyt Eren verkürzte eine Minute vor Schluss des Finales um die Futsal-Kreismeisterschaft Pirmasens-Zweibrücken für den TSC Zweibrücken auf 1:2. Doch Titelverteidiger SVN Zweibrücken brachte den knappen Sieg über die Runde. Das Team um Trainer Andreas Hergert durfte sich damit zum dritten Mal in Folge als Gewinner des von der Schiedsrichtervereinigung Pirmasens/Zweibrücken ausgerichteten Turniers feiern lassen. Damit geht der Pokal endgültig in den Besitz des A-Klassen-Vertreters über. Trotz des erneuten Triumphs war es für Trainer Andreas Hergert ein gebrauchter Tag. „Bereits im zweiten Spiel hat unser Torjäger Sven Teuscher einen Kreuzbandriss erlitten. Er wird wohl für den Rest der Saison ausfallen“, beklagte er.

In der Vorrunde hatten sich die späteren Finalisten schadlos gehalten. Die Niederauerbacher marschierten mit neun Punkten und 12:0-Toren ins Viertelfinale, beim TSC standen ebenfalls neun Punkte und 8:2-Tore auf der Habenseite. Die Turniersieger von 2015 und 2016, der SV Obersimten und der TV Althornbach, setzten sich in den anderen Gruppen ebenfalls ohne Punktverlust durch.

Spannend wurde es dann in der K.o.-Phase. Der SVN setzte sich zunächst knapp, aber verdient mit 2:1 gegen den SC Stambach durch. Im zweiten Viertelfinale zwischen dem FV Münchweiler I und dem SV Obersimten musste ein Sechsmeterschießen entscheiden. Münchweiler hatte das bessere Ende für sich. Der TSC (gegen Münchweiler II) und der SV Lemberg (gegen den TV Althornbach) siegten jeweils mit 2:0 und komplettierten damit das Halbfinale.

In beiden Semifinals entschied ein Tor die Partie. Aaron Feß schoss den TSC gegen Münchweiler in der dritten Minute ins Finale, beim SVN besorgte Edgar Schmidt gegen Lemberg in der zehnten Minute den entscheidenden Treffer. Lemberg und Münchweiler einigten sich darauf, statt eines Spiels um Platz drei lediglich ein Sechsmeterschießen auszutragen, welches Münchweiler mit 3:2 für sich entschied.

In einem umkämpften Finale hatte der TSC zunächst etwas mehr vom Spiel, brachte sich aber durch die eigene Undiszipliniertheit selbst in Bedrängnis. Die Futsal-Regeln besagen, dass es für vier Mannschafts-Fouls einen Strafstoß für den Gegner gibt. Hierzu kam es in der achten von zwölf Minuten des Endspiels. Artur Lizenberger verwandelte sicher für den SVN, nur eine Minute später markierte Felix Mayer das 2:0. Der Anschlusstreffer von Eren kam zu spät.

Der SVN Zweibrücken qualifiziert sich mit dem Turniersieg erneut für die Futsal-Südwestmeisterschaft, die zu Beginn des neuen Jahres stattfinden wird.

FOTO: maw / Martin Wittenmeier