Am Samstag spielen 13 B-Jugend-Mannschaften in der Pirmasenser Kirchberghalle ihren Fußball-Hallenkreismeister im Futsal aus. Der große Favorit ist Verbandsligist und Titelverteidiger FK Pirmasens.

Laut Oliver Samsel, Jugendleiter des Veranstalters SV Lemberg, werden sich wohl die Landesligisten FK Pirmasens II, SC Hauenstein, die JSG Rieschweiler und die JSG Rodalben um die restlichen drei Halbfinaltickets streiten. Auch der SV Ixheim dürfe nicht außer Acht gelassen werden. Den Sprung unter die letzten Vier schaffen die Gruppensieger und der Zweite der Gruppe A. Der Hallenkreismeister darf an den Verbandsmeisterschaften am 15. Februar in Eisenberg teilnehmen.

(fs)