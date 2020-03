später lesen Partien nun an Ostern Fußballspiele der B- und C-Klasse sind neu angesetzt Teilen

Die am Wochenende abgesagten Partien der Fußball-B- und C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West sind neu terminiert. Die Partien der C-Klasse sollen demnach am Ostersamstag, 11. April, 16 Uhr angepfiffen werden, die der B-Klasse an Ostermontag, 13. April, um 15 Uhr.