Mit einer 0:3-Pleite sind die Fußballer der SG Ballweiler-Wecklingen-Wolfersheim von ihrem Testspiel beim Saarlandligisten TuS Herrensohr zurückgekehrt. Trotzdem zeigte sich Trainer Peter Rubeck nicht unzufrieden.

Die Niederlage sei verdient gewesen. Er begründete es auch mit den vielen Wechseln, die er zum Test vorgenommen habe. Rubeck lobte allerdings die Lauffreude seiner Mannschaft, der jedoch die notwendige Spritzigkeit fehlte. Das für den heutigen Mittwoch (12. Februar) vorgesehene Vorbereitungsspiel gegen den Saarlandligisten Borussia Neunkirchen fällt aus, da der Borussia zu viele Spieler fehlen. Den nächsten Test bestreitet der Spitzenreiter der Fußball-Verbandsliga Nordost dann am Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr, bei der Landesliga-Elf der SG VB Zweibrücken-Ixheim. Am Samstag, 15. Februar, 14.30 Uhr, empfängt die SG in Ballweiler den pfälzischen Landesligisten SC Hauenstein.