Fußball-Verbandsligist SG Rieschweiler hat den ersten Test des Winters gegen den SV Battweiler mit 4:1 (3:1) gewonnen. Bereits in der ersten Minute brachte Sven Mayer die SGR gegen in Front. Nur vier Minuten später war Marc Arzt zum 2:0 zur Stelle (5.).

Der A-Ligist verkürzte durch Janik May (10.). Doch danach trug sich Arzt noch zwei Mal in die Torschützenliste ein (36., 82.) und machte den 4:1.Sieg perfekt. An diesem Samstag, 14.30 Uhr, ist nun Landesligist SG Eppenbrunn zum nächsten Test zu Gast an der Dicken Eiche.