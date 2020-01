Der Spitzenreiter der Fußball-Verbandsliga Nordost SG Ballweiler-Wecklingen-Wolfersheim empfängt am Samstag, 1. Februar, den Saarlandligisten SV Saar 05 Saarbrücken Jugend zu einem Vorbereitungsspiel.

Anstoß wird um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Ballweiler sein. An gleicher Stätte wird am Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr der Landesligist SG Bliesgau zu Gast sein.

(ott)