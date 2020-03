SG Ballweiler-Wecklingen-Wolfersheim – Hellas Bildstock 1:3 (0:2) Der Tabellenführer der Fußball-Verbandsliga Nordost hatte gleich zu Beginn des Spitzenspiels zwei gute Möglichkeiten, die nicht genutzt wurden. Von Wolfgang Degott

Hellas agierte aus einer gut gestaffelten Abwehr, verhinderte mit gutem Forechecking, dass die einheimischen Angreifer ihre Qualitäten entfalten konnten. Mit einem schulmäßigen Konter, der ersten Hellas-Chance, überlistete Christian Zimmer (12.) SG-Keeper Lukas Schmidt. Ballweiler blieb weiter im Vorwärtsgang, Hellas setzte durch gefährliche Konter Nadelstiche. Ein abgefälschter Schuss von Manuel Zimmer (21.) schlug zum Halbzeitstand ein. Nach dem Wechsel verstärkten die Gastgeber ihre Angriffsbemühungen. Max Leyes (63.) verkürzte. Danach drängte die Rubeck-Elf auf den Ausgleich. Doch zwei Großchancen wurden ausgelassen. In der Nachspielzeit sorgte Julian Kriesch für die Entscheidung.

FSV Jägersburg II – SG Saubach 0:4 (0:2) Das Schlusslicht, das gute Ansätze zeigte, durch Peter Müller nach wenigen Minuten eine gute Chance hatte, musste schon früh durch Christian Quack (8.) den Rückstand einstecken. In der 35. Minute holte sich Peter Müller die gelb-rote Karte ab, der FSV war fortan dezimiert. Saubach spielte konzentriert weiter, ließ sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und legte durch Amon Gadell (42.) noch vor der Pause nach. Im zweiten Abschnitt waren Kevin Robert (53.) und Fabian Blass (88.) erfolgreich. Am Ende stand ein auch in der Höhe verdienter Auswärtssieg.

SG Thalexweiler-Aschbach – SV Schwarzenbach 1:3 (0:0) Trotz Feldüberlegenheit der Gäste fielen im ersten Durchgang keine Tore. Auch nach dem Wechsel spielte der Neuling druckvoll. Jan Ruffing (54.) gelang ein sehenswerter Treffer zur verdienten Führung. Auch danach konnten sich die Hausherren nicht aus der Umklammerung befreien. Zwei gekonnte Spielzüge schloss Christian Zech (66./70.) zur Entscheidung ab. Lukas Zapp (87.) gelang nur noch eine Ergebniskorrektur.

FC Freisen - SV Bliesmengen-Bolchen fiel den Witterungsverhältnissen zum Opfer und wird am Mittwoch, 11. März, um 19 Uhr, nachgeholt.

VfB Theley - Palatia Limbach wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt und wird am Mittwoch, 11. März, 19.15 Uhr nachgeholt.