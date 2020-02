Die Generalprobe der SG Rieschweiler vor Beginn der Restrunde in der Fußball-Verbandsliga ist am Samstag ausgefallen. Testspielgegner FSV Offenbach aus der Landesliga Ost hatte schon am Donnerstag wegen Personalmangel abgesagt.

Den Offenbachern hätten nur neun Spieler zur Verfügung gestanden, hat SGR-Trainer Steffen Sprau als Grund für die Absage erfahren. Die kurzfristige Suche nach einem anderen Testspielgegner blieb daraufhin erfolglos. „Dafür hatten wir mit unserem 18er Kader ein gutes Training“, berichtet Sprau.

Ein weiteres Testspiel will er vor dem Punktspiel am Sonntag nicht ansetzen. „Das würde zu viel werden“, sagt Sprau. Zuletzt verletzte Spieler wie Cedrik Spanier und Noel Weis können am Donnerstag ab 19.30 Uhr im Test der zweiten Mannschaft gegen die Gäste vom FC Fischbach Spielpraxis sammeln.

Zum im Abstiegskampf in der Verbandsliga wichtigen Auswärtsspiel am Sonntag, 1. März, beim Tabellennachbarn TSV Gau Odernheim fährt ein Bus für SGR-Anhänger. Abfahrt ist um zwölf Uhr am Sportheim in Rieschweiler.

