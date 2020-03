Verbandsliga: SGR verliert in letzter Minute

TSV Gau-Odernheim - SG Rieschweiler 2:1 (1:1) Zwei Minuten vor Schluss setzte sich ein einheimischer Spieler auf außen durch. Seine Hereingabe nahm Jonas Krautschneider auf und hob den Ball über SGR-Torhüter Jan Ohle. Von Fritz Schäfer

Vom Pfosten sprang der Ball dann ins Tor. „Das war bitter für uns“, haderte Spielertrainer Steffen Sprau mit dem Schicksal. Denn fast eine halbe Stunde standen die Gäste in Unterzahl sehr gut und ließen keine Chance für Gau-Odernheim zu. Pascal Frank hatte in der 64. Minute nach einer Notbremse Rot gesehen.

Die Gastgeber machten von Anfang an viel Druck. Doch Torhüter Ohle wurde nur bei einem Schuss ernsthaft geprüft. In diese Phase setzte sich Marc Daniel Arzt gegen seine Abwehrspieler durch und brachte Rieschweiler in Führung. Kurz vor der Pause vertändelte die SGR im Angriff den Ball. Gau-Odernheim schaltete schnell um und Krautschneider (43.) erzielte den Ausgleich.

Im zweiten Abschnitt war die Partie zunächst ausgeglichen. Erst in Überzahl bestimmten die Gastgeber das Spiel. Wobei Rieschweiler aus der sicheren Abwehr das eine oder andere Mal gefährlich nach vorne kam. Dabei hob Daniel Preuß den Ball über den einheimischen Torhüter. Doch der Ball landete knapp neben dem Tor. Sprau: „Jetzt müssen wir das abhaken und nach vorne schauen.“