In seinem zweiten Vorbereitungsspiel nach der Winterpause kam das Saarlandliga-Team des FC Homburg auf dem Kunstrasenplatz vor dem Waldstadion gegen den Fußball-Oberligisten SV Elversberg II immerhin zu einem torlosen Unentschieden.

Gegenüber der ersten Testspielbegegnung beim SV Rodenbach (2:4) zeigte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Sorg gegen die Elversberger stark verbessert, hatte sogar drei gute Torchancen zur Führung. Doch am Ende blieb es beim 0:0. Am Samstag, 15.30 Uhr, testet der FC Homburg II beim Südwest-Verbandsligisten FC Rastpfuhl. In die Runde starten die Grün-Weißen am Sonntag, 1. März, um 16 Uhr beim FC Reimsbach.

(ha)