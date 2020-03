Fußball-Saarlandliga: Der FSV und der FC Homburg II müssen bereits am Mittwoch wieder ran. Von Markus Hagen

Schlag auf Schlag geht es in der Fußball-Saarlandliga für den FSV Jägersburg und den FC Homburg. Kaum ist die Auftaktpartie ins Punktspieljahr abgepfiffen, schon steht die nächste an. Während sich der FSV trotz holpriger zweiter Halbzeit auf eigenem Kunstrasen mit 3:2 gegen den SV Saar 05 Saarbrücken durchsetzte, gewann der FCH sein Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten FC Reimsbach klar mit 5:2. Mit den Erfolgen im Rücken geht es für beide Teams bereits am Mittwoch mit dem nächsten Punktspiel weiter.

Beim Drittletzten FV Schwalbach ist der Vierte aus Jägersburg am Mittwoch ab 19 Uhr klarer Favorit. Zumindest auf dem Papier. Doch der Oberliga-Absteiger weiß, dass gerade die Partien gegen Kellerkinder oft besonders schwer sind. Schwalbach fehlen sieben Punkte zum rettenden Ufer. Der Abstieg ist kaum vermeidbar, der FV will dennoch jede verbleibende Chance nutzen.

Nach den Punktverlusten von Spitzenreiter Brebach (1:3 gegen den TuS Herrensohr) und dem Ligazweiten FV Eppelborn (1:1 gegen den SV Mettlach) hat Jägersburg den Abstand auf die Aufstiegsränge auf sechs Punkte reduziert. Vielleicht geht doch noch etwas in Richtung Aufstieg. Doch FSV-Trainer Tim Harenberg will nicht rumrechnen oder auf die Konkurrenz schauen. „Zuerst müssen wir selbst unsere Spiele gewinnen.“ So wie gegen Saar 05 zuletzt. Allerdings hatten die Jägersburger da nach einer 3:0-Führung in der Defensive im zweiten Abschnitt ganz schön nachgelassen. Nach den zwei Gegentreffern hatten die Hausherren mächtig Glück bei drei Pfostenschüssen der Saarbrücker. Harenberg hofft, dass seine Elf in Schwalbach konzentrierter in der Defensive aufspielen und im Angriff die Torchancen noch besser verwerten wird.

„Insgesamt gesehen war der Sieg auch in der Höhe verdient“, blickt FCH-Trainer Andreas Sorg auf den Dreier vom Sonntag zurück. Nach einem schnellen Rückstand hatten die Grün-Weißen auch von einem Platzverweis des Reimsbacher Manuel Kiaku kurz vor der Pause profitiert. Die nummerische Überlegenheit nutzten die Homburger zum klaren Auswärtserfolg. „Am Mittwoch (19 Uhr) beim Tabellenneunten VfB Dillingen wird es natürlich viel schwerer für uns, zu punkten“, ist Sorg die Höhe der Hürde klar. Aber komplett chancenlos sieht er sein Team auch in Dillingen nicht. Nur zwei Zähler liegt der VfB vor den Homburgern. „Wenn wir in der Defensive mit einer konzentrierten Leistung auftreten, sollte auch in Dillingen etwas zu holen sein“, hofft Sorg auf die nächsten Zähler. Weiter fehlen werden dem FCH dabei die Langzeitverletzten Yacine Hammouti, Tobias Trautzburg und Jonas Spang.