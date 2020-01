Das für am Freitagnachmittag angesetzte erste Vorbereitungsspiel des Fußball-Regionalligisten FC Homburg beim West-Regionalligisten FC Schalke 04 wurde kurzfristig abgesagt. Die Gelsenkirchener mussten wegen Personalmangels passen.

Stattdessen hatte FCH-Trainer Jürgen Luginger am Morgen eine Trainingseinheit angesetzt, bevor sich seine Mannschaft am Nachmittag auf den Weg in Richtung Nord-Rhein-Westfalen machte. Hier absolviert der Tabellenvierte am Samstag ab 14 Uhr ein Testspiel beim Sechsten der Regionalliga West Borussia Mönchengladbach II. Vor dem Trainingslager Ende Januar testet der FCH am 25. Januar, 14 Uhr, im pfälzischen Breitenbach noch gegen Oberligist Eintracht Trier, am Dienstag, 28. Januar, 14 Uhr, treffen die Grün-Weißen am Fröhnerhof auf den 1. FC Kaiserslautern II.

(ha)