später lesen Fußball-Regionalliga Fanbus des FC Homburg nach Offenbach Teilen

Twittern



Zum kommenden Auswärtsspiel des FC Homburg am Samstag, 14. März, bei den Offenbacher Kickers wird ein Fanbus eingesetzt. Fahrkarten zum Preis von 15 Euro gibt es auf der Geschäftsstelle des FCH. Abfahrt ist um 10.15 Uhr am Waldstadion sowie um 10.30 Uhr am Hauptbahnhof.