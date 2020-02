später lesen TSC verpflichtet Maximilian Cölsch Neuer Torhüter für den TSC Zweibrücken Teilen

Maximilian Cölsch wechselt im Sommer von der Husterhöhe in Pirmasens auf den Wattweiler Berg zum TSc Zweibrücken. Der 19-jährige Torhüter spielte in der A-Jugend des FKP und hat in der Saison einige Partien in der Verbandsliga-Mannschaft des FK Pirmasens absolviert.