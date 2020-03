später lesen Fußball-Kreispokal PS/ZW Contwig empfängt Battweiler im Halbfinale Teilen

Twittern



In der kommenden Woche stehen die Halbfinalspiele im Fußball-Kreispokal Pirmasens/Zweibrücken an. Der A-Klassen-Fünfte SV Palatia Contwig bekommt es dabei am Mittwoch, 18. März, 19 Uhr mit dem Spitzenreiter dieser Liga, dem SV Battweiler, zu tun.