Jürgen Bachert wird nach der laufenden Runde aus persönlichen Gründen sein Traineramt beim TuS Wattweiler abgeben. „Wir danken Jürgen für sehr erfolgreiche drei Jahre“, sagt Karsten Lippick, Spielleiter des Tabellenzweiten der Fußball-C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken West. red

Bacherts Nachfolger ist bereits gefunden: Fabian Kracke (Spvgg Einöd-Ingweiler) übernimmt ab Sommer den Posten. Kracke war neun Jahre lang bei der Spielvereinigung Einöd als Coach aktiv, davon sechs Jahre als Jugendtrainer (C- bis A-Jugend) und wurde in dieser Zeit zweimal Meister. Danach war er zwei Jahre lang Co-Trainer der ersten Mannschaft und feierte mit dieser in der Saison 2017/18 den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga. Im folgenden Jahr wurde Kracke als hauptverantwortlicher Trainer der neuformierten jungen zweiten Mannschaft erneut Meister. Da der TuS Wattweiler ebenfalls eine sehr junge Mannschaft besitzt, sind sich die Verantwortlichen sicher, mit Fabian einen sehr guten Trainer verpflichtet zu haben, erklärt Lippick.

