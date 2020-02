später lesen 1. FC Kaiserslautern FCK appelliert wegen Geldstrafen an eigene Fans Teilen

Nach mehreren Geldstrafen durch den Deutschen Fußball-Bund hat Drittligist 1. FC Kaiserslautern in einem offenen Brief einen Appell an seine Fans gerichtet. „Das Werfen von Gegenständen muss dringend aufhören! dpa