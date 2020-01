Oliver Schneider übernimmt im Sommer das Traineramt beim Fußball-A-Klasse-Verein FK Petersberg. Der 32-jährige Zweibrücker wird Nachfolger von Patrick Hildebrandt, der zur SG Rieschweiler wechselt.

Schneider trainierte bereits den SC Winterbach, den SV Wiesbach und seinen Heimatverein SV Ixheim. Ende der vergangenen Saison wollte der Abwehrspieler seine Fußballschuhe an den Nagel hängen und nur noch die B-Jugend trainieren. Doch inzwischen hat er mehr als die Spiele bei der SG VBZ-Ixheim II in der A-Klasse mitgewirkt und wird der Mannschaft auch in der Rückrunde helfen, die Klasse zu halten. In Petersberg fungiert Schneider als Spielertrainer. „Die Aufgabe in Peterberg reizt mich“, sagt Schneider zu seinem Wechsel.