Zwölf Mannschaften nehmen am Samstag im Erbacher Sportzentrum den Kampf um die Homburger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der Aktiven auf. Los geht es um 14 Uhr mit der Vorrunde, die in drei Gruppen mit jeweils vier Teams ausgetragen wird.

In der Gruppe A sind am Ball: die Spielvereinigung Einöd-Ingweiler, der TuS Lappentascherhof, der SV Kirrberg sowie die SG Erbach. Der SV Beeden, Titelverteidiger FC Homburg II, der SV Bruchhof-Sanddorf und der SV Reiskirchen treffen in der Gruppe B aufeinander. In der Gruppe C werden der SV Genclerbirligi Homburg, der SV Schwarzenbach, Saarlandligist FSV Jägersburg sowie der SC Union Homburg um den Einzug in die Zwischenrunde kämpfen.

Diese findet dann am Sonntag ab 14 Uhr mit den besten acht Mannschaften aus der Vorrunde statt. In der Zwischenrunde wird in zwei Gruppen gespielt. Die beiden Gruppenersten und -zweiten absolvieren ab 18.10 Uhr über Kreuz die beiden Halbfinalspiele. Für 18.50 Uhr ist die Partie um Platz drei angesetzt. Das Finale der diesjährigen Homburger Hallenfußballstadtmeisterschaft steigt um 19.10 Uhr. Favoriten auf den Titel sind die beiden Saarlandligisten FC Homburg II und FSV Jägersburg sowie der Verbandsliga-Aufsteiger SV Schwarzenbach.

Der Eintritt beträgt am Samstag und Sonntag je drei Euro. Eine Karte für beide Tage kostet fünf Euro.

