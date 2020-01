Fußball-Regionalligist unterliegt Bundesliga-Reserve mit 1:4. Vorbereitungsspiel gegen Trier aus Sicherheitsgründen abgesagt. Von Markus Hagen

Nur drei Tage nach dem ersten Balltraining ist Fußball-Regionalligist FC Homburg am Samstag beim West-Regionalligisten Borussia Mönchengladbach II angetreten. Nach torloser erster Halbzeit unterlag das Team von Trainer Jürgen Luginger klar mit 1:4 gegen die U23 der Borussen. Die erste Halbzeit verlief bis auf eine Großchance für Mönchengladbach durch Thomas Kraus, der aber am Homburger Torwart David Salfeld scheiterte, wenig ereignisreich.

Das änderte sich nach der Pause. Während Luginger eine komplett neue Mannschaft aufs Spielfeld schickte, testete Gladbach, die bereits am kommenden Samstag in den Spielbetrieb starten, weiter mit der Elf der ersten Spielhälfte. Justin Hoffmanns (52.) brachte Gladbach in Front. Für den FC Homburg glich Damjan Marceta (58.) wenig später aus. Der FCH hätte durch Thomas Steinherr und Marceta in Führung gehen können, dann aber nutzten die Gastgeber die vielen Fehler in der Homburger Defensive durch Treffer von Alper Arslan (73.), Thomas Kraus (78.) und Maverick Dreßen (83.) zum klaren 4:1-Sieg. Luginger stellte fest, dass seine Elf lange Zeit gut mitgehalten, in der Schlussphase aber nachgelassen habe. Man habe seiner Elf angemerkt, dass sie erst wenige Tage im Training mit dem Ball sei.

Nachdem bereits der Test am Freitag beim FC Schalke 04 II ausgefallen war, findet auch das Homburger Vorbereitungsspiel am 25. Januar in Breitenbach gegen den Oberligisten Eintracht Trier nicht statt. Sowohl die Polizei im pfälzischen Breitenbach als auch der gastgebende TuS haben Sicherheitsbedenken.