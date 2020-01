Sein drittes Vorbereitungsspiel nach der Winterpause absolviert Fußball-Regionalligist FC Homburg am Dienstagnachmittag beim Oberligisten 1. FC Kaiserslautern. Anstoß ist um 14 Uhr auf einem der Plätze im FCK-Sportzentrum am Fröhnerhof.

Am Freitag geht es für die Mannen um Cheftrainer Jürgen Luginger dann in ein achttägiges Trainingslager ins spanische Chiclana de la Frontera. Hier absolvieren die Homburger am 2. Februar ihr nächstes Testspiel gegen den Nord-Regionlligisten VfB Lübeck.

(ha)