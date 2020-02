Fußball-Regionalligist FC Homburg hat gestern Nachmittag sein Vorbereitungsspiel gegen den VfB Lübeck gewonnen. Im Rahmen des Trainingslagers im spanischen Chiclana de la Frontera setzte sich die Elf von Trainer Jürgen Luginger gegen den Nord-Regionalligisten mit 2:0 (0:0) durch.

Ohne nennenswerte Torchancen zu kreieren, hatten die Saarländer in der Anfangsphase mehr Spielanteile. Erst kurz vor der Pause wurde es gefährlich, als VfB-Schlussmann Lukas Raeder zwei Kopfbälle von Marcel Carl und Loris Weiß entschärfte. In der 67. Minute war es dann soweit. Ihab Darwiche traf unbedrängt aus 15 Metern zur Homburger 1:0-Führung. In der Nachspielzeit setzte Sturmkollege Patrick Dulleck das 2:0 drauf.