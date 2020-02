später lesen Tischtennis Erfolgreiches Homburg-Gastspiel für den 1. FCS-TT Teilen

Der 1. FC Saarbrücken-TT II spielte am vergangenen Samstag in der Partie der 2. Tischtennis-Bundesliga in Homburg gegen den TV Leiselheim. Beim 6:2-Erfolg in der Turnhalle der Gemeinschaftsschule an der Sandrennbahn verschafften sich die blau-schwarzen somit Luft im Abstiegskampf. Von Markus Hagen