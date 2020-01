Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken kann vorerst weiter auf die Dienste von Torwart Sebastian Trenholm und Stürmer Marco Trenholm zählen. Das teilte der Verein gestern mit.

Der Vater der beiden Spieler, Terry Trenholm, der die Hornets seit Beginn letzter Saison trainierte, war am Sonntag – trotz eines 10:3-Sieges gegen Heilbronn und Tabellenplatz zwei in der Liga – entlassen worden. Danach war zunächst unklar gewesen, ob die Brüder weiter für die Hornets auflaufen. Nach einem Gespräch mit den

EHCZ-Verantwortlichen am Dienstag hätten beide ihre Entscheidung getroffen, so der Verein weiter.