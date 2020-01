„Ich will als Tabellenerster in die Playoffs einziehen“

Eishockey-Regionalliga: Mit einem Sieg in Eppelheim will der EHC Zweibrücken die Niederlage gegen Ravensburg vergessen machen und Platz eins behaupten. Von Svenja Hofer

Der Endspurt im Kampf um die Playoff-Plätze ist eingeläutet. Die Ausgangslage des EHC Zweibrücken ist weiterhin komfortabel. Dennoch trauert der Tabellenführer der Eishockey-Regionalliga Südwest den verlorenen Big Points gegen Verfolger EV Ravensburg ein bisschen hinterher. „Die Niederlage, meine erste als Coach dieses Teams, hat mir weh getan“, sagt Ralf Wolf. Im Nachhinein habe er sich aber leicht erklären können, wie das 3:6 im Topspiel zu Stande kam. „Wir sind vom Tempo überrascht worden, die Tore sind einfach zu schnell gefallen“, erklärt er. Nach der Aufholjagd im zweiten Durchgang sei seiner Mannschaft am Ende die Kraft ausgegangen. „Die waren an dem Tag einfach besser. Aber wir sind gewarnt für die Zukunft, wenn wir wieder aufeinandertreffen“, blickt der Hornets-Trainer bereits auf eine mögliche Begegnung in den Playoffs.

Nach dem Dämpfer zur rechten Zeit „freue ich mich jetzt auf die nächste Aufgabe“. Und die heißt: Gegen den Tabellenvierten EC Eppelheim wieder drei Punkte einzufahren, um nicht doch Gefahr zu laufen, den Platz an der Sonne wieder zu verlieren. Ein Spaziergang werde das Auswärtsspiel bei den Eisbären aber keinesfalls. „Eppelheim hat selbst noch Chancen auf die Playoff-Teilnahme, die werden Gas geben und uns alles abverlangen“, ist sich Ralf Wolf sicher, dass seine Mannschaft keine Spur von Überheblichkeit an den Tag legen darf. „Wir fahren nicht nach Eppelheim und sagen: Wir nehmen die drei Punkte mal locker mit und grüßen weiter fröhlich von der Tabellenspitze. Wir werden sicher zu 100 Prozent gefordert, das ist uns bewusst.“

Und das, obwohl die Zweibrücker die beiden bisherigen Aufeinandertreffen gegen den EC in dieser Runde (8:2 und 8:4) klar dominierten. Doch die Eisbären sind nach dem Erfolg gegen Mannheim in der Vorwoche – dem fünften aus den zurückliegenden sechs Partien – erstmals seit Oktober wieder auf einen Playoff-Platz geklettert. Und diesen vierten Rang wollen die Eppelheimer mit aller Macht verteidigen, um den Einzug in die Finalrunde zu sichern.

Die Teilnahme an den Playoffs ist den Hornets bei noch vier ausstehenden Begegnungen in der Meisterschaftsrunde und neun Punkten Vorsprung auf Rang fünf so gut wie sicher. Doch einfach nur in die Finalrunde einziehen, ist „auf keinen Fall“ der Anspruch der Zweibrücker, die am Sonntag nach jetzigem Stand auf Claudio Schreyer und Goalie Sebastian Trenholm verzichten müssen. „In den restlichen Spielen will ich sehen, dass wir unser System durchziehen, dass wir taktisch immer eine Antwort parat haben. Ich will als Tabellenerster in die Playoffs einziehen“, betont der 40-Jährige. Um dann in den entscheidenden Partien der Best-of-Three-Finalrunde den Heimvorteil mit den Zweibrücker Fans im Rücken zu haben. „Sie sind unser siebter Mann auf dem Eis. Das ist ein Riesenvorteil“, erklärt der neue Hornets-Coach, warum er sich auf der Zielgeraden keinesfalls mehr von Platz eins verdrängen lassen will.