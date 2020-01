Der TV Homburg, Tabellenführer der Handball-Saarlandliga, empfängt am Samstag die HF Illtal II. Diese werden allerdings mit einem Großteil des Oberligateams um wichtige Punkte gegen den Abstieg kämpfen. Von Markus Hagen

Die Regeln des Saarländischen Handballverbandes machen es möglich: Wenn am Samstag Saarlandliga-Spitzenreiter TV Homburg den Tabellenvorletzten HF Illtal II ab 18.30 Uhr in der Sporthalle der Robert-Bosch-Schule empfängt, wird keinesfalls eine so klare Partie erwartet, wie es vom Papier her den Eindruck machen könnte. Denn das stark abstiegsbedrohte Team aus dem Großraum Eppelborn wird nicht mit seiner reinen Saarlandliga-Mannschaft antreten, sondern mit einem Großteil seiner RPS-Oberliga-Mannschaft.

Möglich ist dies, weil Illtals Erste seit vier Wochen keine Partie bestritten hat und daher alle Spieler der Ersten für die Zweite spielberechtigt sind. Jörg Ecker, Abteilungsleiter Handball beim TV Homburg, brachte diese Nachricht unter der Woche zum Training des Tabellenführers mit. „Aus gut unterrichteten Kreisen habe ich erfahren, dass Illtal am Samstag bei uns mit dem Oberligakader antreten wird“, sagte er. Die HF Illtal wollen mit diesem Schritt mögliche Punkte für den Klassenverbleib sammeln. „Wir werden uns dehalb aber ganz sicher nicht in die Hose machen.

Auch TVH-Trainer Mirko Schwarz reagierte recht gelassen auf diese Nachricht. „Egal, mit welcher Mannschaft sie bei uns antreten, wir geben alles, um die anvisierten Punkte zu holen“, erklärte er. Klar sei aber, dass sein Team mit einer noch besseren und konzentrierteren Leistung von Defensivverhalten bis Angriff in die anstehenden 60 Minuten gehen müsse. „Wie zuletzt beim Auswärtssieg bei der SGH St. Ingbert müssen wir wieder unsere Abwehrarbeit gut umsetzen.“ Denn Spiele würden aus der Defensive gewonnen, betonte Mirko Schwarz, der personell wieder einige Probleme hat. So steht hinter Leo Frisch wegen einer Muskelverletzung ebenso ein dickes Fragezeichen, wie hinter Torhüter Maximilian Loschky (Fingerbruch). Beide hatten sich diese Verletzung im letzten Spiel vor der Winterpause in St. Ingbert zugezogen. „Wir müssen da einfach durch“, sagte Schwarz. Zudem sei es sein Team schon die gesamte Saison hindurch gewohnt, immer wieder Ausfälle kompensieren zu müssen.

Lange Zeit stand auch Rückraumspieler Lukas Majbik auf der Verletztenliste, nachdem er sich in einem Vorbereitungsspiel in Kaiserslautern die rechte Wurfhand gebrochen hatte. Erst Anfang Dezember konnte er wieder mitmischen. „Inzwischen bin ich wieder zu 100 Prozent fit“, sagte der 25-jährige Lagerarbeiter bei einem Zweibrücker Speditionsunternehmen zufrieden. „Klar wollen wir nun dort weiter machen, wo wir vor der Winterpause aufgehört haben“, nimmt er sich mit dem Team viel vor. Nach dem Heimsieg über den ärgsten Verfolger HSV Merzig-Hilbringen und dem anschließenden Sieg über die SGH St. Ingbert sehe es tabellarisch sehr gut aus. Immerhin hat der TV Homburg schon vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten.

„Zuhause darf nichts anbrennen. Ein Sieg gegen Illtal sollte her, der wäre wichtig“, forderte nicht nur Majbik, sondern auch sein Trainer Mirko Schwarz. „Vielleicht auch gut, dass Illtal nicht mit seiner zweiten Mannschaft antritt.“ Unter diesem Umstand werde sein Team die Handballfreunde erst recht nicht unterschätzen.

Die zweite Mannschaft des SV 64 Zweibrücken greift nach dem Auftritt im Saarlandpokal wie der TV Homburg erstmals in diesem Jahr wieder in den Liga-Spielbetrieb ein. Die Zweibrücker sind am Samstag ab 20 Uhr in der heimischen Ignatz-Roth-Halle klarer Favorit gegen den Zwölften TuS Brotdorf.

