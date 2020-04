Die Trofeo, das internationale Junioren-Radrennen der Gemeinde Gersheim, fällt in diesem Jahr aus. “Zu viele Fragezeichen auf zu vielen Ebenen“ hätten die Absage unvermeidlich gemacht, sagt Cheforganisator Wolfgang Degott – der aber weiter für die Veranstaltung kämpfen will.

Wolfgang Degott ist ein echtes Trofeo-Urgestein. Schon seit der ersten Auflage des Radrennens, das jährlich die besten Nachwuchsfahrer der Welt in die Region lockt, war er vor 33 Jahren mit dabei. Doch diesen Sommer wird der Cheforganisator der veranstaltenden Gemeinde Gersheim zum ersten Mal arbeitslos sein, wenn eigentlich die internationalen Jungprofis im Saarland und in Frankreich in die Pedale treten sollten. Aufgrund der Corona-Pandemie fällt die Trofeo aus. Im Merkur-Interview spricht Degott über die „unvermeidliche“ Absage, die Zukunft des Rennens – und wie er die freien Tage nutzen will, wenn er nicht die größte Radrennveranstaltung des Saarlandes koordinieren muss.

Herr Degott, wie sehr hat es Sie geschmerzt, die 33. Trofeo in diesem Jahr absagen zu müssen?

Sehr. Ich bin seit der ersten Auflage mit dabei. Seitdem fand das Rennen in jedem Jahr statt. Es war eine schwere Entscheidung. Und sie stellt eine echte Zäsur dar. Letztendlich war die Absage aber nicht zu vermeiden.

Die Trofeo hätte erst Mitte Juni stattfinden sollen. Hätte man mit der Absage noch warten und darauf hoffen können, dass sich die Corona-Pandemie abschwächt?

Nein. Das wäre zum einen nicht fair gegenüber den Hoteliers in der Region gewesen, die die ganzen Mannschaften hätten unterbringen sollen. Wenn die Absage kurzfristig gekommen wäre, hätten sie auf jeden Fall mit Verlusten dagestanden. Nun wissen sie Bescheid und können zu diesem Zeitpunkt vielleicht wieder andere Gäste beherbergen. Zum anderen ist die Trofeo ein sehr schweres Rennen. Das kann man nicht bestreiten, wenn man erst zwei Wochen vorher wieder in das Training einsteigt. Das wäre aus gesundheitlicher Sicht riskant gewesen. Außerdem hätte eine Etappe durch das französische Bitsch geführt. Durch die Risikoregion Grand Est. Das sind neben der Infektionsgefahr aber nur die offensichtlichsten Gründe für die Absage. Dazu kommen zahlreiche Unabwägbarkeiten. Wir wissen nicht, wie sich die Situation mit der Corona-Pandemie entwickelt. Wir haben auf ganz vielen Ebenen einfach keine Planungssicherheit.

Wie viel Zeit und Arbeit sind bereits in die Vorbereitung der Trofeo geflossen?

Die Vorbereitungen liefen seit einem halben Jahr. Die „Hardware“ stand, das Fundament war geschaffen. Wir haben alle nötigen Anträge gestellt, die Etappen ausgearbeitet. Wir haben uns mit der Polizei und den Behörden abgestimmt, die Zeitmessung bestellt und Flyer erstellt. Die Sponsoren waren an Bord und die Helfer standen bereit. Wir waren vorbereitet.

Lässt sich der finanzielle Verlust konkret beziffern?

Normalerweise wären wir zu diesem Zeitpunkt richtig in die Werbung gegangen. Dann wäre es sehr teuer geworden. Aber auch so beträgt der Verlust 6000 bis 7000 Euro.

Hatten die internationalen Teams Verständnis für die Absage?

Na sicher, sie wussten ja selbst nicht, ob sie überhaupt ein Team hätten entsenden können. Außerdem sind wir keine Insel, stehen mit der Absage nicht allein da. Auch Paris-Rubaix und die Tour de Suisse fallen aus.

Christian Prudhomme, der Chef der Tour de France, wollte hingegen die – nun verschobene – Frankreich-Rundfahrt ab Ende Juni um jeden Preis stattfinden lassen. Und das mit Zuschauern. Haben Sie dafür Verständnis?

Nein. Und mir war klar, dass das nicht funktionieren wird. Auch weil in Frankreich aktuell ein so strenges Kontakt- und Ausgehverbot herrscht. Es gibt Dinge, die kann man im Rahmen der Vorbereitung nicht per Video- oder Telefonkonferenz klären. Da muss man sich treffen, vor Ort sein.

Die Folgen der Corona-Krise – auch die wirtschaftlichen – sind im Moment kaum abzusehen. Auch nächstes Jahr könnte das Geld bei bisherigen Sponsoren nicht mehr so locker sitzen. Ist die Trofeo über dieses Jahr hinaus in Gefahr?

Wir hatten eine ähnliche Situation während der Finanzkrise 2008. Die hat uns was die Sponsoren angeht, schwer getroffen. Allerdings sind wir nicht mit dem einen großen Sponsor verheiratet, haben einen großen Mix aus Unterstützern. Wenn einer abspringt, können wir das kompensieren. Außerdem unterstützt uns das saarländische Innenministerium jährlich mit 30 000 Euro. Wenn man dann draufrechnet, was der Saarpfalzkreis und die teilnehmenden Kommunen und Gemeinden beisteuern, liegt der Anteil, den die Sponsoren am Gesamtetat tragen, bei weniger als der Hälfte.

Also keine Probleme?

Doch natürlich. Wir machen mit der Trofeo keinen Gewinn. Kommen jedes Jahr in etwa bei Plusminus Null wieder raus. Jeder Sponsor, den wir verlieren, tut weh. Und wie die Situation bei den Kommunen in einem Jahr aussieht, ist jetzt noch gar nicht abzuschätzen. Denen entgehen durch Corona ja auch Steuereinnahmen. Oder Steuern werden gestundet – inwiefern die zurückgezahlt werden können, muss abgewartet werden. Im Augenblick gibt es noch ganz viele Fragezeichen.

Die Trofeo-Pause bedeutet einen Bruch. Könnte es noch andere Schwierigkeiten geben, die Veranstalung nächstes Jahr wieder „neustarten“ zu müssen?

Da es diese Situation in der 33-jährigen Geschichte der Trofeo noch nicht gab, kann ich das schwer beurteilen. Ausschließen kann ich es nicht. Wir schließen mit Sponsoren keine Verträge über mehrere Jahre ab. Wir treten jedes Jahr aufs Neue an die Menschen ran. Wenn der Kontakt erstmal eingeschlafen ist . . .

Dennoch sind Sie zuversichtlich, dass die Trofeo 2021 wieder an den Start geht?

Ja. Ich habe viele Reaktionen von Menschen bekommen, die uns Mut zugesprochen oder ihr Bedauern geäußert haben. Darüber, wie schade es ist, dass die Veranstaltung dieses Jahr ausfallen muss. Die Menschen merken, dass sie die Trofeo vermissen, wenn sie mal nicht stattfindet.

Die Planungen für kommendes Jahr sind schon angelaufen?

Der Antrag bei der UCI (Union Cycliste Internationale, Anm. d. Red.), dass das Rennen nächstes jahr wieder über vier Tage im Rahmen des Junior Nations‘ Cup stattfindet, ist eingereicht. Und auch das Datum, vom 10. bis 13. Juni steht schon fest.

Die Trofeo hätte in diesem Jahr vom 11. bis 14 Juni stattfinden sollen. Normalerweise haben Sie als Cheforganisator der Trofeo dann kaum eine ruhige Minute. Haben Sie schon Pläne, wie Sie die freien Tagen nutzen wollen?

Ich werde vielleicht mit ein paar Leuten die Etappen, die für dieses Jahr geplant waren, abfahren. Nicht die volle Distanz, aber die meisten Etappen sind ja Rundkurse. Für ein oder zwei Runden reicht meine Kraft noch.

Das Interview führte Mirko Reuther

