Die Handballerinnen vom SV 64 Zweibrücken überwintern in der Oberliga auf Rang drei. Von Mirko Reuther

Vor der Leistungsstärke der Handballerinnen vom SV 64 Zweibrücken standen vor der Saison mehrere Fragezeichen: Kann die Mannschaft den Rückzug der langjährigen Kapitänin Katharina Koch kompensieren? Wie integrieren sich die Neuzugänge? Kann das blutjunge Team in der Oberliga eine gute Rolle spielen? Die offenen Fragen hat die Mannschaft von Trainer Rüdiger Lydorf in der Hinrunde eindrucksvoll beantwortet.

Herr Lydorf, Ihre Mannschaft musste vor der Runde den Verlust mehrerer tragender Säulen verkraften und überwintert nun zur Saisonhalbzeit in der Spitzengruppe auf Rang drei. Wie bewerten Sie die Saison bislang?

Ich bin sehr zufrieden. Vor der Saison wussten wir nicht so richtig, wo wir stehen. Jetzt haben wir jedes Heimspiel gewonnen. Dass wir Potenzial haben, war mir klar, dass wir so weit vorne mitspielen, war aber definitiv so nicht zu erwarten.

Was waren die großen Unbekannten?

Mit Katharina Koch haben wir unsere Kapitänin und Top-Torschützin verloren. Mit Renata Szabo und Laura Witzgall weitere wichtige Spielerinnen. Wir wussten auch nicht, wie die Neuzugänge einschlagen: Lucy Dzialoszynski ist erst kurz vor der Saison zu uns gestoßen. Laura Zägel hatte anderthalb Jahre keinen Handball gespielt. Und Jasmina Zimmermann und Elisa Wagner kamen aus der A-Jugend. Wir mussten außerdem auf mehreren Positionen Umstellungen vornehmen, spielen jetzt eine andere Deckung. Und man darf nicht vergessen, dass die Mannschaft im Schnitt gerade mal knapp über 20 Jahre alt ist. Es überrascht mich selbst, dass bis jetzt alles Hand in Hand greift.

Welche Umstellungen waren das?

Levke Worm spielt jetzt am Kreis und nimmt außerdem in der Abwehr eine zentrale Position bei uns ein. Lara Schlicker und Annalena Frank spielen nicht mehr auf den Außen, sondern im Rückraum.

Sie haben vor der Saison gesagt, vieles käme darauf an, wie die Mannschaft den Rückzug von Kapitänin Koch kompensieren kann. Wie fällt ihr Zwischenfazit aus?

Eine Spielerin allein kann den Ausfall von „Katha“ gar nicht auffangen. Alle übernehmen mehr Verantwortung. Vor allem Annalena Frank. In der letzten Saison hat sie sich noch ein wenig hinter Katha und Renata (Szabo Anm. d. Red.) versteckt, hat in heiklen Momenten lieber wieder zurückgepasst. Heute ist das ganz anders.

Annalena Frank ist heute die Toptorschützin Ihres Teams. Wie ist die Leistungsexplosion zu erklären?

Es gab meiner Meinung nach zwei Schlüsselspiele. In der Saisonvorbereitung gegen Wittlich hatte sie zum ersten Mal keine erfahreneren Mitspielerinnen mehr neben sich. Sie war überragend, hat sich ihre Würfe genommen und 14 Tore erzielt. Wenn sie sich da 14 Fehlschüsse leistet, geht sie nicht mit diesem Selbstbewusstsein in die Runde.

Und das zweite Schlüsselspiel?

Am ersten Spieltag beim 28:27 gegen Kandel hat sie zehn Sekunden vor Schluss den Siegtreffer erzielt. In einer Situation, in der sie früher nach links und rechts geschaut hätte, um den Ball nochmal abzuspielen. Das Tor hat ihr gezeigt: Ich kann’s!

Trotz des Erfolges: Die Mannschaft hat noch Luft nach oben, oder?

Das ist eine blutjunge Truppe, es wäre ja traurig, wenn es nicht so wäre. Wir können uns in allen Bereichen steigern. Vor allem in der Deckung. Gerade gegen eingespielte, erfahrene Mannschaften läuft da noch nicht alles so, wie ich es mir vorstelle. Und dann wäre da ja noch unsere Auswärtsbilanz. Wir haben jedes Heimspiel gewonnen, in fremden Hallen aber drei von fünf Partien verloren. Und das, obwohl wir auswärts außer gegen Tabellenführer Wittlich noch gegen kein Top-Team angetreten sind. Und durch die vielen Umstellungen sind bei uns gerade in den Phasen, in denen es hektisch wird, noch zu viele technische Fehler im Spiel.

Wie ist die – im Vergleich zur Heimausbeute – magere Auswärtsbilanz zu erklären.

Darüber habe ich mit der Mannschaft schon öfter geredet und ich wäre froh, wenn mir da jemand eine plausible Antwort geben könnte. Zu Hause pushen uns unsere Zuschauer noch ein bisschen mehr. Aber das alleine kann nicht der Grund sein. Ich hätte vielleicht Verständnis, wenn wir auswärts immer in einem Hexenkessel vor mehreren hundert Zuschauern gespielt und dadurch den Faden verloren hätten. Aber diese Partien kommen in der Rückrunde ja erst.

Unter allen Saisonergebnissen sticht die klare 27:39-Niederlage beim Tabellensiebten TV Bassenheim negativ heraus. Waren Sie da auch mal sauer auf ihr Team?

Ich bin nach Niederlagen immer angefressen, aber in Bassenheim nicht mehr als sonst. Solche Spiele, in denen gar nichts zusammenläuft, gibt es eben ein oder zwei Mal in der Saison. Das ist uns auch mit der erfahreneren Mannschaft letztes Jahr passiert. Mehr geärgert hat mich die knappe Niederlage in Bodenheim. Wir waren besser, hatten es selbst in der Hand und haben den Sieg trotzdem liegenlassen. Da werde ich schon mal unentspannter.

Wir bewerten Sie Ihre Neuzugänge?

Mit Anezka Zuzankova im Tor und Lucy Dzialoszynski haben wir zwei richtig starke Spielerinnen dazubekommen. Aber auch mit der Entwicklung von Jasmina Zimmermann und Elisa Wagner bin ich total zufrieden. Jasmina muss ja sogar noch die Doppelbelastung in der A-Jugend stemmen. Und dass Laura Zägel bei uns in der Startaufstellung steht, obwohl sie vorher lange überhaupt keinen Handball gespielt hat, spricht für sich.

Wann steigen Sie mit der Mannschaft wieder ins Training ein?

Lydorf: Am Freitag, den 3. Januar. Am 9. Januar steht dann das Pokalspiel gegen Oberthal an. Und dann geht es am 18. Januar schon mit einem Heimspiel gegen Budenheim in der Liga weiter.

Budenheim ist Tabellenletzter. Wie wichtig wäre es, in der Liga gleich mit einem Erfolgserlebnis ins neue Jahr zu starten?

Sehr wichtig. Budenheim steht unten drin – und absteigen will keiner. Wenn wir gegen diesen Gegner die erste Heimniederlage kassieren, würde ich eine Woche später vermutlich mit keinem guten Gefühl zum Tabellennachbarn HSG Hunsrück fahren.

Hand auf’s Herz: Ihre Mannschaft liegt zur Saisonhalbzeit nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze. Da können Sie vermutlich nicht mehr Platz acht als Saisonziel ausgeben, oder?

Natürlich wollen wir oben dran bleiben. Aber man darf nicht vergessen, dass uns eine knüppelharte Rückrunde bevorsteht. Nach der Partie in Budenheim haben wir nur noch vier Spiele zu Hause – dafür acht auswärts. Und da müssen wir zu den dicken Kalibern in die vollen Hallen, wo es schnell mal hitzig werden kann. Zudem sind wir in der Hinrunde von Verletzungen und Ausfällen fast komplett verschont geblieben. Das kann auch anders laufen. Die Mädels wissen die Situation richtig einzuschätzen. Und sie wissen auch, dass sie alle noch eine Schippe drauflegen müssen, wenn sie die Platzierung halten wollen.

FOTO: maw / Martin Wittenmeier