Zum Hinrundenabschluss steht der Verbandsliga-Aufsteiger auf Tabellenplatz acht. In der Pause soll der Kader verstärkt werden.

Mit dem achten Platz am Ende der Vorrunde sieht sich Fußball-Verbandsliga-Neuling SV Schwarzenbach auf dem Weg zum Klassenerhalt voll im Soll. Vor der 0:5-Niederlage im letzten Spiel gegen Tabellenführer SG Ballweiler-Wecklingen-Wolfersheim blieb die SVS zuletzt drei Spiele ungeschlagen. Jan Ruffing und Georgi Margiani waren die Dauerbrenner im Kader. Sie absolvierten bisher alle 17 Saisonspiele.

Bester Torschütze des SVS ist mit neun Treffern Marin Dumjovic (30), der zudem im Gespann mit Jan Berger (35) das Training leitet. Berger hat gerade erst seinen Vertrag verlängert über das Saisonende hinaus verlängert. Er kündigte an, dass es im Winter wahrscheinlich ein paar Neuzugänge, aber auch ein paar Abgänge geben werde. Konkrete Aussagen machte er dazu nicht. Fest steht, dass zum Jahresbeginn Ingo Weiß als Coach der zweiten Mannschaft den Trainerstab vergrößern wird.

Zum Start der Vorbereitung am Montag, 21. Januar, um 19 Uhr, an der Gustavsburg in Jägersburg werden sicherlich auch des Öfteren Spieler von der A-Jugend am Trainingsbetrieb der Aktiven teilnehmen und bei den Vorbereitungsspielen Spielpraxis sammeln. „Das ist ganz wichtig, da wir für die neue Saison wieder mehr Jugendmannschaften melden- und die Arbeit in die Jugend intensivieren wollen“, sagt Trainer Berger.

Ein Neuzugang ist für die kommende Runde schon fix. Peter Stuchlik kommt vom SV Kirrberg zum SVS.

Beim Hallenturnier des SV Reiskirchen mussten sich die Schwarzenbacher zuletzt der SV Elversberg im Halbfinale mit 1:6 geschlagen geben. Weitere Hallenauftritte stehen noch an. Unter anderem eines am 10./11. Januar in Niederwürzbach. Der Start in die Rückrunde erfolgt dann am 1. März zuhause gegen die SG Thalexweiler-Aschbach.