Die SG Ballweiler überwintert in der Fußball-Verbandsliga als Spitzenreiter. Vor der Rückrunde tritt die SG noch fünf Mal in der Halle an. Am Wochenende im saarländischen Wiesbach.

Die Fußballer der SG Ballweiler-Wecklingen-Wolfersheim überwintern in der saarländischen Verbandsliga Nordost an der Tabellenspitze. Für Trainer Peter Rubeck, der seinen Vertrag schon in der letzten Saison für die kommende Spielzeit verlängert hat, heißt das aber nicht, dass seine Spieler die Hände in den Schoß legen können. Mit der Teilnahme am Procon Cup der SVGG Hangard begann für Ballweiler die Runde unter dem Hallendach. Die Elf schied zwar in der Zwischenrunde aus, für Rubeck ist das aber kein Beinbruch. „Unser Fokus liegt auf der Rückrunde“. Diese startet für Ballweiler am 1. März mit einem wichtigen Heimspiel gegen den Tabellendritten Hellas Bildstock.

Trotzdem wollen Rubecks Spieler auch abseits des grünen Rasens gut abschneiden und Punkte für das saarländische Hallenmasters am

2. Februar in Saarbrücken sammeln. Den nächsten Auftritt unter dem Hallendach legt Ballweiler am kommenden Wochenende (21./22.12) beim FC Hertha Wiesbach hin, der seinen Levobank-Cup austrägt. Nach dem Jahreswechsel tritt die SG beim Teamsport-Cup (4/5. Januar) des Ligakonkurrenten SV Rohrbach an. Es folgt am 10./11. Januar das eigene Turnier, der 13. Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz und Famecha-Cup. Dieser wird erstmals in der Würzbachhalle in Niederwürzbach ausgetragen. Ballweiler nimmt dann noch am traditionsreichen Kurt-Doub-Gedächtnisturnier des SV Auersmacher am 18./19. Januar teil. Den Abschluss der Hallensaison – sofern sich das Team nicht überraschend für das Hallenmasters qualifiziert – markiert die Teilnahme am Bliesgau-Cup am 26. Januar, der ebenfalls in der Würzbachhalle ausgetragen wird.

Der Trainingsauftakt auf dem Platz findet am Dienstag, 14. Januar, um 18.30 Uhr auf dem Kunstrasen in Ballweiler statt. Danach folgen in der siebenwöchigen Vorbereitungszeit pro Woche entweder drei Trainingseinheiten und zwei Spiele – oder vier Einheiten und ein Spiel.

Im Hinblick auf den Kader wird es beim Verbandsligaprimus keinen Abgang geben. Mit Edin Masinovic und Leon-Ian Busch stehen zwei Spieler nach ihren Auslandsaufenthalten wieder zur Verfügung.