Handball-Oberligist VTZ-Saarpfalz will die Derbyniederlage schnell abschütteln. Es wartet die HSG Kastellaun. Von Jadran Pesic

(jad) Die VTZ Saarpfalz empfängt eine Woche nach dem Lokalderby die arg abstiegsbedrohte HSG Kastellaun/Simmern. Am Sonntag ab 18 Uhr wollen die Zweibrücker in der heimischen Westpfalzhalle den dritten Heimsieg in Serie feiern. Doch, dass man den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen darf, hat nicht zuletzt das Hinspiel gezeigt.

Im Oktober letzten Jahres taten sich die Saarpfälzer zunächst schwer. Bis weit in die zweite Hälfte war das Spiel in beide Richtungen offen. Erst in der Schlussviertelstunde setzten sich die Rosenstädter ab und gewannen am Ende mit 22:26.

Seither ist viel passiert. Während sich die VTZ stabilisieren konnte, steckt die HSG Kastellaun/Simmern im Abstiegskampf fest. 2020 verbuchte sie erst einen Sieg (37:22 gegen Dillingen). Nur zwei Punkte trennt die HSG sie von einem Abstiegsplatz.

VTZ-Trainer Philip Wiese sieht daher einen mehr als unbequemen Gegner auf seine Mannschaft kommen. „Ich gehe davon aus, dass sie mit einer 5:1-Deckung spielen werden. Sie haben eine sehr robuste und durchaus erfahrene Mannschaft beisammen“, sagt Wiese. Mit Hess zum Beispiel hat der Verein einen echten Torjäger. Nicht weniger als 15 Treffer steuerte er zum Heimsieg gegen Dillingen bei – ganze 14 davon aus dem Spiel heraus.

Für die VTZ galt es in dieser Woche erstmal die klare Niederlage aus dem Derby zu analysieren. „Wir haben die guten, als auch die schlechten, Sachen herausgearbeitet und angesprochen“, so Wiese. Um ein Haar wäre die Partie den VTZ-lern noch teurer zu stehen gekommen. Neuzugang Loic Laurent verletzte sich in den letzten Sekunden der Partie am Oberschenkel. Im Laufe der Woche stellte sich heraus, dass die Verletzung nicht ganz so schlimm war, wie befürchtet. Dennoch steht hinter seinem Einsatz ein Fragezeichen. Überhaupt konnten mehrere Spieler der Zweibrücker nicht mittrainieren, deshalb ist fraglich, welche Mannschaft am Sonntag auf der Platte stehen wird.

Auch die zweite Mannschaft von Trainer Marek Galla ist am Wochenende wieder im Einsatz. Dank eines starken Laufs in der Rückrunde, hat sie die Tabellenführung in der Bezirksliga Ost übernommen. Am Wochenende soll gegen Ottweiler II der sechste Sieg in Serie folgen. Den Drittletzten der Liga, dürfen sie aber auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Das Hinspiel gewannen sie mehr als nur knapp mit 19:20.Dass es für beide Punkte am Ende gereicht hat, war dem direkt verwandelten Freiwurf von Robin Schweitzer nach Ablauf der Spielzeit zu verdanken. Die Zweite spielt Sonntag bereits um 15.30 Uhr.