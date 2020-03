Sport in der Pfalz und dem Saarland liegt lahm

Corona: Beinahe alle Fachverbände stellen den Ligenbetrieb vorerst ein. Einige Klassen werden komplett vorzeitig beendet. In der Eishockey-Regionalliga Südwest gibt es in dieser Saison keinen Meister.

Nicht nur der Amateurfußball ist lahm gelegt, auch die meisten anderen regionalen Verbände legen eine Saisonpause ein oder haben diese vorzeitig beendet.

Handball: In Abstimmung mit dem Großteil der deutschen Handball-Landesverbänden wird der Spielbetrieb der Jugend der Saison 2019/2020 im Handballverband Saar (HVS) mit sofortiger Wirkung beendet. Der Spielbetrieb der Aktiven wird ausgesetzt. Weiterhin werde alle Veranstaltungen, wie Lehrgänge oder Kadertraining im HV Saar bis auf weiteres ausgesetzt. Nach dem 19. April wird entschieden, wie die weitere Vorgehensweise sein wird.

Die Geschäftsstelle der RPS-Oberliga hat vorerst die Spiele für dieses Wochenende abgesagt. Davon ist auch Oberliga-Spitzenreiter SV 64 Zweibrücken betroffen sowie die VTZ-Saarpfalz.

Die Handballer der VTZ, die ebenfalls dem HVS angehören, haben vorläufig bis zum 20. März, auch den Trainingsbetrieb eingestellt.

Der SV 64 Zweibrücken wird allerdings „auf jeden Fall noch weiter trainieren, so lange das noch möglich ist“, erklärt Trainer Stefan Bullacher.

Eishockey: Aufgrund der aktuellen Lage und nach Rücksprache mit dem Deutschen Eishockey Bund (DEB) sowie den Landeseissportverbänden Bayern und Nordrhein-Westfalen hat heute der Eissportverband Baden-Württemberg die Entscheidung getroffen, mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb der Jugend sowie aller Frauen- und Herrenligen einzustellen. Damit sind auch die Playoffs in der Eishockey-Regionalliga Südwest, in denen der EHC Zweibrücken im Halbfinale gegen Heilbronn gescheitert war, beendet. Ohne Meister verabschiedet sich die Liga damit in die Sommerpause.

Volleyball: Nachdem der deutsche Verband am Donnerstag entschlossen hatte, die Saison der 1. Bundesliga ohne Zuschauer zu Ende zu spielen, die 2., 3. Die Regionalliga sofort zu beenden, hat auch der saarländische Landeverbands (SVV) nachgezogen und den Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Dies gilt auch für die Oberligen mit dem TV Limbach und den Frauen des TV Kirkel. Betroffen in der Verbandsliga Saar ist auch der SVK Blieskastel-Zweibrücken. Die Regelungen zu Auf- und Abstieg werden die Gremien zu einem späteren Zeitpunkt treffen und kommunizieren, erklärte der SVV in seiner Mittelung.

Tischtennis: Der Pfälzische Tischtennisverband (PTTV) hat ab sofort, bis zum 17. April den Ligenbetrieb ausgesetzt. Dies betrifft den gesamten Spielbetrieb in allen Ligen und allen Spiel- und Altersklassen, wie der PTTV mitteilt. Alle Wettbewerbe, Turniere und Ranglisten innerhalb des PTTV, die in diesen Zeitraum fallen sind ebenfalls abgesagt. Zudem wurde die südwestdeutschen Meisterschaft der Senioren und Seniorinnen am kommenden Wochenende in Germersheim abgesagt, sowie die deutsche Meisterschaft der Schüler (U 15) im saarländischen Schiffweiler.

Basketball: Der Basketballverband Rheinland – Pfalz (BVRP) stellt den Spielbetrieb in sämtlichen Wettbewerben und Ligen des BVRP sowie der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ebenfalls mit sofortiger Wirkung ein.

Auch die Bezirke haben sich für die Aussetzung sämtlicher Spiele entschieden. Den rheinland-pfälzischen Basketballvereinen wird frei gestellt, gegebenenfalls auch den Trainingsbetrieb vorerst auszusetzen, um die sozialen Kontakte im Basketball zu minimieren. Angesichts der aktuellen Lage entfallen auch alle Maßnahmen, Tagungen, Lehrgänge und Sitzungen bis auf weiteres. Das Präsidium wird zeitnah und mit Blick auf die weiteren Entwicklungen in enger Absprache mit Behörden, Kommunen und dem Deutschen Basketball Bund entscheiden, ob die Saison endgültig für beendet erklärt wird. Offen bleibt somit auch die Meisterschaftsfrage in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz, in der die VT Zweibrücken als Zweiter noch Chancen hätte.

Der Basketballverband Saar (BVS) beendet den Spielbetrieb der Saison 2019/2020 mit sofortiger Wirkung in allen seinen Ligen. „Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Spielerinnen und Spieler, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, Besucherinnen und Besucher, Eltern, Ehrenamtlichen und allen Unterstützern muss in diesen Zeiten mehr wiegen, als der verständliche Wunsch, unser Hobby auszuüben zu dürfen“, sagte BVS-Präsident Dirk Kaufmann. Es gelten die aktuellen Tabellen als Abschlusstabellen der Saison.

Badminton: Der Vorstand des Saarländischen Badminton-Verbandes (SBV) hat den Spielbetrieb für alle Klassen (Saarlandliga bis C-Klasse sowie alle Schüler- und Jugendligen) mit sofortiger Wirkung eingestellt und die Spielrunde 2019/20 beendet. Die Auf- und Abstiegsregelungen zur und für die folgende Spielrunde 2020/21 werden mit dem Tabellenstand der jeweiligen Spielklasse vom Stichtag Freitag, 13. März, gewertet. Außerdem werden alle Maßnahmen wie Traineraus- und Weiterbildung, Schiedsrichterlehrgänge, Kader- und Stützpunkttraining.

Kegeln: Am Freitagmittag hat auch die Deutsche Classic-Kegler Union kapituliert und die Entscheidung getroffen, den Ligenbetrieb vorerst ruhen zu lassen. Ob oder wann es für die regionalen Teams der SG KSG/SG Zweibrücken, von AN Dellfeld, Fortuna Vollkugel Zweibrücken sowie dem SKC Rimschweiler weitergeht, bleibe wie für viele andere auch abzuwarten.