Alle für dieses Wochenende angesetzten Spiele der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar sind bereits abgesagt. Die Saarlandliga-Partien des TV Niederwürzbach und des SV 64 Zweibrücken II sind aber noch angesetzt.

. „Der Verband beobachtet zusammen mit den Vereinen die weitere Entwicklung und wird dann entsprechend reagieren und entscheiden wie es weiter geht“, erklärte SV-Trainer Stefan Bullacher.

„Es ist gut möglich, dass der Spielbetrieb in allen saarländischen Ligen wegen des Virus-Problems abgebrochen wird“, erklärt Hans-Gerd Fries, Vizepräsident Spieltechnik des Handballverbandes Saar. Eine Unterbrechung des Spielbetriebs bis etwa zum Ende der Osterferien im Saarland sei schwer umzusetzen. „Die Sporthallen sind in den Ferien geschlossen. Nachholtermine über das Ende des Ferienbereichs hinaus wären bei einer Unterbrechung terminlich auch nicht machbar.“ Man müsse nun die Entscheidung des Deutschen Handball-Bundes am Freitag abwarten, erklärte Fries am Donnerstag im Gespräch mit unserer Zeitung.

Vorerst noch angesetzt sind die Saarlandligaspiele des TV Niederwürzbach und des SV 64 Zweibrücken II an diesem Wochenende. Der SV 64 Zweibrücken wird am Samstag ab 20 Uhr in der heimischen Ignaz-Roth-Halle gegen Aufsteiger und Schlusslicht SG Ommersheim gute Chancen haben, die beiden Punkte zu behalten.

Der TV Niederwürzbach muss nach drei Niederlagen in Folge an diesem Sonntag um 15 Uhr in der Saarlouis Sporthalle In den Fliesen bei der HSG Fraulautern-Überherrn antreten. Beide Mannschaften liegen mit 19 Punkten gleichauf in der Tabelle auf den Rängen sieben und acht.

Spielfrei ist am Wochenende hingegen Spitzenreiter TV Homburg. Der TVH bastelt unterdessen weiter an seinem Kader für die kommende Saison. TVH-Handballabteilungsleiter Jörg Ecker meldete am Donnerstag einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison, in der die Homburger gerne in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auflaufen möchten. Zur Verstärkung des Teams stößt vom Oberligisten Handballfreunde Illtal der 27-jährige Linkshänder Marvin Mebus zu den Homburgern um Trainer Mirko Schwarz.

www.hvsaar.de

www.dhb.de

www.handballoberliga-rheinlandpfalzsaar.de