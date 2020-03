später lesen Berglauf Bexbacher Läufer vor der Corona-Pause vorne mit dabei Teilen

Ehe alle Laufveranstaltungen wegen der Corona Virus Pandemie eingestellt wurden, konnten die Läuferinnen und Läufer der LG run and ride Bexbach Anfang März sowohl beim ersten Lauf der Pfalz-Berglauf-Pokal-Serie in Steinbach als auch beim Zehn-Kilometer Lauf in Neunkirchen-Furpach mit sehr guten Ergebnissen überzeugen. Von Markus Hagen