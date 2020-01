später lesen LG Run’ N Ride Bexbach Hüther stürmt gleich zwei Mal auf’s Treppchen Teilen

Franz Hüther von der LG Run’ N Ride Bexbach hat sich zuletzt bei gleich zwei Laufveranstaltungen in der Region in seiner Altersklasse Podiumsplätze gesichert. Beim Silvesterlauf in Saarbrücken, bei dem über 900 Teilnehmer an den Start gingen, lief Hüther in seiner Altersklasse M65 in 44:34 Minuten über die 10 Kilometer souverän auf Platz eins.