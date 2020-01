Nach der Niederlage im Pfalzpokal in der Vorwoche richtet sich der Blick von Denis Rendgen nun wieder auf den Ligaalltag. Und der führt den Spielertrainer des Basketball-Landesligisten VT Zweibrücken an diesem Sonntag, 16 Uhr, im ersten Punktspiel des Jahres zum TV Oppenheim.

In der Hinrundenbegegnung taten sich die VTZ-Korbjäger in eigener Halle schwer gegen den Tabellenachten, behaupteten sich am Ende aber doch mit 88:79.

Die nächsten zwei Zähler sollen für den Tabellenzweiten (12 Pkt.), und damit den ersten Verfolger von Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern (14), dabei auf jeden Fall herausspringen. Doch in der bisherigen Runde tat sich die Truppe von Denis Rendgen gerade in der Fremde schwer. Vier der zehn Partien hat die VTZ verloren – alle davon in auswärtigen Hallen. „Woran es auswärts liegt, weiß ich auch nicht so genau“, grübelt der VTZ-Coach. Einfache Fehler und Unkonzentriertheiten müsse der Aufsteiger auf jeden Fall abstellen, um in der „engen Liga“ bis zum Saisonende ganz oben dabei zu bleiben.

Das erste Heimspiel des Jahres bestreitet die VTZ am Sonntag, 26. Januar, um 18 Uhr in der Halle des Hofenfels-Gymnasiums gegen die DJK Nieder-Olm II.

(ski)