VTN-Nachwuchs wahrt Titelchance in Sonderklasse S1.

Erfolgreich verliefen die Badminton-Saarlandmeisterschaften der Altersklassen O35 bis O75 für die zwei Starter der VT Niederauerbach. In Überherrn griffen Tina Beckhäuser und Rupert Lebmeier zum Schläger. Lebmeier sicherte sich in der O70 mit seinem Partner Alfred Rumpler (Wiebelskirchen) den Titel im Doppel. Im Einzel unterlag er im Finale gegen Jürgen Euschen (Elversberg), wurde so Vize-Saarlandmeister. Noch erfolgreicher war Tina Beckhäuser, die in der Klasse O35 Saarlandmeisterin im Einzel wurde und sich auch im Doppel den Titel sicherte. Hier bezwang sie mit ihrer Partnerin Anke Boutter (TV Überherrn) Anika Wagner/Petra Greiber (BV Schaffhausen) nach einem umkämpften Match mit 21:17/ 18:21/21:16. Beckhäuser und Lebmeier haben sich durch die Erfolge für die südwestdeutschen Meisterschaften qualifiziert, die vom 27. bis 29. März in Ramstein stattfinden. Dort geht es um die DM-Quali.

In der Liga war am Wochenende lediglich die VTN-Jugendmannschaft in der Sonderklasse S1 beim TV Überherrn gefordert. Dabei musste das Team nicht nur auf Rico Huber, sondern auch auf den erkrankten Jonas Krug verzichten. Zu ihrem ersten Einsatz kam daher Sophia Brocke, die sich sowohl im Doppel mit ihrem Bruder Jonathan als auch im Einzel nach Kräften wehrte. Gegen die erfahrenen Gegner reichte es jedoch nicht. Im Doppel unterlagen zudem Tim Burkholder/Valentin Brocke knapp. Somit lag die VTN mit 0:3 hinten. In den verbleibenden Einzeln waren Burkholder (23:21/21:16), Valentin (21:14/21:19) und Jonathan Brocke erfolgreich. Sie sicherten die wichtigen Punkte zum 3:3-Unentschieden. Mit einem Sieg gegen den 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim kann die VTN-Jugend ihre Chance auf die Meisterschaft wahren. Noch liegt sie mit zwei Punkten Vorsprung an der Spitze.