Erfolglos ist die erste Badminton-Mannschaft der VT Niederauerbach am Wochenende geblieben. In der Verbandsliga hatte der VTN den überlegenen Tabellenführer TV St. Wendel I zu Gast. Diese gewannen im bisherigen Saisonverlauf alle Spiele – und das sollte auch so bleiben.